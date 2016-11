1,3 Millionen Steirer in 20 Jahren

Es gibt immer mehr Österreicher - das zeigen die aktuellen Daten der Statistik Austria. Die steirische Bevölkerung wächst demnach in den nächsten 20 Jahren um rund sieben Prozent.

Insgesamt liegt die Bevölkerungszahl in Österreich derzeit bei 8,6 Millionen Menschen. 2020 werden es laut Statistik Austria bereits neun, 2080 zehn Millionen sein. Regional gesehen sind die Entwicklungen aber durchwegs unterschiedlich.

Sieben Prozent mehr

Mit einem Plus von fast einem Fünftel bis 2040 wird in Wien das größte Bevölkerungswachstum erwartet, Kärnten dagegen muss langfristig mit leichten Verlusten rechnen. Die Steiermark liegt mit ihrem Wachstum bundesweit eher im unteren Durchschnitt: Hier wird die Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren um sieben Prozent auf rund 1,3 Millionen Menschen steigen, danach dürfte die Bevölkerungszahl weitgehend stagnieren.

Mehr Kinder und Jugendliche

Grund für das große Bevölkerungswachstum insgesamt ist vor allem die Zuwanderung: Allein 2015 kamen mehr als 200.000 Menschen neu nach Österreich. Das führte gleichzeitig aber auch dazu, dass es derzeit mehr Menschen im Erwerbsalter gibt als ursprünglich erwartet; ähnliches gilt für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre - ihre Zahl wird in den nächsten 20 Jahren um zehn Prozent höher sein.

Mehr Pensionisten

Deutlich steigen wird zugleich die Zahl der über 65-Jährigen, bedingt auch durch die hohe Lebenserwartung. Derzeit gibt es 1,6 Millionen Menschen im Pensionsalter, womit sie nicht einmal ein Fünftel der Bevlkerung ausmachen - schon in den nächsten zehn Jahren wird dieser Personenkreis aber um fast 20 Prozent wachsen.

Link: