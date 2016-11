Anschläge auf Asylunterkünfte häufen sich

Im ersten Halbjahr hat es heuer insgesamt fast so viele Anschläge auf österreichische Asyleinrichtungen gegeben wie im gesamten letzten Jahr. Die meisten Übergriffe auf Asylunterkünfte gab es in der Steiermark.

Während das Land Steiermark am Dienstag sein Arbeitsprogramm für die Integration von Flüchtlingen und Migranten vorgestellt hat - mehr dazu in Integration: Land präsentierte Arbeitsprogramm (22.11.2016) - stimmen aktuelle Zahlen aus dem Innenministerium bedenklich: Sie betreffen Anschläge auf Asyleinrichtungen in Österreich - und sprechen eine klare Sprache.

Erstes Halbjahr: Insgesamt 24 Angriffe verzeichnet

Brandstiftung, Sachbeschädigung und Vergehen nach dem Verbotsgesetz: 25 Angriffe auf Asyleinrichtungen wurden 2015 in Österreich offiziell registriert - heuer waren es allein im ersten Halbjahr 24.

Grafiken und Tabellen aus dem Innenministerium zeichnen ein Bild, das zeigt, wie die Gewalt ihren Weg bis zu den Asylunterkünften gefunden hat. Die Zeitkurve beginnt Anfang des Vorjahres mit verbalen Attacken vor allem im Internet und führt dann in die reale Welt - zunächst sind es vor allem Drohungen und Beschimpfungen, dann kommen Sachbeschädigungen dazu.

Steiermark: Ein Übergriff pro Monat

Gegen Ende des Jahres und vor allem im Jänner und Februar häufen sich die tatsächlichen und tätlichen Angriffe auf die Asylunterkünfte: Es gibt Angriffe auf geplante Unterkünfte ebenso wie auf solche, die bewohnt sind. Die Steiermark ist das Bundesland, in dem heuer die meisten Angriffe stattfanden - sechs in den ersten sechs Monaten des Jahres waren es gesamt.

Mehr Anschläge und weniger aufgeklärte Fälle

In Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg werden in diesem Zeitraum jeweils vier Fälle verzeichnet, keinen Fall gibt es im Burgenland und in Salzburg. Und: Kaum einer der 24 Anschläge heuer wurde aufgeklärt - in zwei der sechs steirischen Fälle konnten die Täter ausgeforscht werden, auch ein Fall im Internet wurde geklärt. Konklusion aus den Innenministeriums-Tabellen: Die Zahl der Anschläge stieg, jene der aufgeklärten Fälle ging gleichzeitig zurück.

