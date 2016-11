Bein eingeklemmt: Arbeiter schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Pöllau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden: Der 44-Jährige war mit dem Unterschenkel in eine Zackenwelle einer Kalkstreumaschine geraten.

Der Arbeiter wollte einem 71-Jährigen dabei helfen, eine Kalkstreumaschine an einer Zugmaschine anzukoppeln. Da noch Kalkreste in der Maschine waren, wollte der 44-Jährige diese Reste mit dem Fuß lostreten.

Bein wickelte sich um Maschine

Dabei geriet er mit dem Unterschenkel zwischen die Bordwand und die Zackenwelle der Maschine - sein Bein wurde regelrecht um die Maschine gewickelt. Er konnte erst mit schwerem Bergegerät der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber in die Chirurgie am LKH Graz gebracht.