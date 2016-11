Weihnachtsgeschäft: Leichtes Plus erwartet

Der steirische Handel geht mit positiven Erwartungen in das erste Advent-Wochenende. Im Schnitt planen die Steirer heuer, 360 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben - das wäre ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr.

Sechs Millionen Weihnachtsgeschenke werden in den nächsten Wochen in der Steiermark gekauft und verpackt werden, das zeigt eine Umfrage der Wirtschaftskammer. Die Hälfte dieser Geschenke werden direkt im Geschäft gekauft, 39 Prozent der Menschen in der Steiermark kaufen ihre Weihnachtsgeschenke - so die Umfrage - auch im Internet ein.

ORF

Weihnachtseinkauf lieber im Geschäft

Über das Jahr gesehen, liegt der Anteil am Internethandel bei 55 Prozent - dass dieser Anteil vor Weihnachten schrumpft, liegt daran, dass die Menschen speziell bei Geschenken die Ware anschauen wollen, und da sei das Internet nicht das Richtige, meint Gerhard Wohlmuth, Obmann der Handel in der steirischen Wirtschaftskammer. Außerdem sei den Kunden die Unsicherheit oft zu groß, dass die Bestellung rechtzeitig geliefert wird.

Besonders wichtig sei das Weihnachtsgeschäft für die Uhren- und Schmuckbranche sowie für den Spielwarenhandel - hier ist der Umsatz im Dezember rund dreimal so hoch wie in einem durchschnittlichen Monat, so die Daten der Wirtschaftskammer.

Steuerreform soll mehr Geld in die Kassen bringen

Der Handel sieht dem heurigen Weihnachtsgeschäft allgemein sehr positiv entgegen, sagt Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria: „Wir haben die Einzelhändler zu ihren Erwartungen befragt, 30 Prozent erwarten diesmal Umsatzzuwächse - damit sind die Geschäftsleute heuer deutlich optimisitscher als im Vorjahr.“ Grund für die gute Stimmung bei den Kaufleuten ist die Steuerreform, durch die man ein kleines Plus im Weihnachtsgeschäft erwartet.

Ein Viertel kauft Geschenke schon vor dem 1. Advent

Insgesamt rechnet die Wirtschaftskammer damit, dass die Steirer heuer durchschnittlich 360 Euro für Geschenke ausgeben - im Vorjahr waren es 20 Euro weniger. Das Weihnachtsgeschäft hat für den steierischen Handel schon begonnen: Jeder vierte Steirer hat bereits erste Geschenke gekauft.

