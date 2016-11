Graz-Wahl: ÖVP mit weiterem Quereinsteiger

Nach Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner hat die Grazer ÖVP am Mittwoch einen weiteren Quereinsteiger präsentiert: Szenewirt Michael Schunko ist demnach Teil der ÖVP-Teams für die Gemeinderatswahl am 5. Februar.

Michael Schunko ist seit 30 Jahren in der Gastronmie tätig und führt derzeit drei Lokale in der Grazer Innenstadt. Schunko begründet sein Antreten bei der Graz-Wahl damit, dass er als Unternehmer, der an der Basis sitzt, Dinge verändern wolle und könne: „Ich sehe, dass man was bewegen kann, und ich sehe, dass man Probleme lösen kann, wenn man - wie ich - Erfahrung hat im Tourismus und der Wirtschaft. Probleme lösen und Dinge ändern, das kann man nur, wenn man direkt an der Basis sitzt, wenn man merkt, wo es hakt und wo es lösbar sein kann.“

ÖVP Graz

Unternehmer mit „offenem Ohr für die Menschen“

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sagt über Michael Schunko: „Er steht für erfolgreiches Unternehmertum und für das sprichwörtliche ‚offene Ohr‘ für die Menschen. Er steht aber auch für einen Unternehmerstand, dem es der Gesetzgeber in den vergangen Jahren nicht gerade leicht gemacht hat.“

Bereits vergangene Woche präsentierte Nagl eine politische Quereinsteigerin für die Gemeinderatswahl im Februar: Ex-Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner geht demnach „auf sicherem Listenplatz“ für die Grazer Volkspartei ins Rennen - mehr dazu in Graz-Wahl: Marion Kreiner kandidiert für ÖVP (16.11.2016).

