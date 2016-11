Star-Tätowierer Mario Barth „back“ in Graz

Vor 20 Jahren hat Tätowier-Legende Mario Barth die Steiermark in Richtung USA verlassen um dort Stars wie Lenny Kravitz oder Sylvester Stallone mit „Peckerln“ made in Styria zu verzieren. Jetzt kehrt der Grazer zu seinen Wurzeln zurück.

Bye-Bye Las Vegas, hello Graz, heißt es ab Jänner 2017 für Mario Barth, der nach 20 Jahren wieder ein Tattoo-Studio in Graz eröffnet. Ganz kehrt Barth den USA nicht den Rücken, aber alle drei bis vier Montate will der Tattoo-Künstler für zwei Wochen Kunden in Graz zur Verfügung stehen.

Sendungshinweis: Steiermark heute, 23.11.2016

Anderas Hofer-Platz wird Tattoo-Mekka

20-25 Mitarbeiter werden gemeinsam mit Mario Barth im Tattoo Salon am Andreas Hofer-Platz in einem der - laut Barth - modernsten Studios in ganz Europa Hand an die Kunden legen. Im Gegensatz zu den USA müssten die Steirerinnen und Steirer nicht mit zwei Jahren Wartezeit rechnen. In den USA gilt Barth als Promi-Tätowierer, der neben Lenny Kravitz, Pamela Anderson und Sylvester Stallone auch Avril Lavigne, Jason Derulo und Usher zu seinen Kunden zählt.

Barth-Tattoos auch am LKH-Graz gefragt

Bereits seit dem Frühjahr tätowiert Mario Barth am LKH Graz Brustwarzen nach Brust-OPs.

ORF.at

„Die Ergebnisse, die Barth erzielt, wären aus unseren Händen nicht möglich“, betonte der Chirurg Thomas Rappl, der im Vorjahr für das LKH den Kontakt zu Barth hergestellt hat - mehr dazu in Tätowierer stellt Brustwarzen wieder her (7.5.2015). In seinem Studio in Las Vegas stach Barth in den vergangenen fünf Jahren, nach eigenen Angaben, mehr als 5.000 Brustwarzen-Tattoos.

Im Jahr 1989 hatte Barth in Graz das österreichweit erste Tätowierstudio mit Gewerbeschein eröffnet. In den Jahren danach war er immer öfter in den USA, bis er schließlich 1996 sein Grazer Studio aufgab.

