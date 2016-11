Förderung für E-Mobilität freut Stromanbieter

4.500 Neuzulassungen pro Jahr bei E-Autos - das ist der Bundesregierung zu wenig. Mit Förderungen will man das E-Auto jetzt attaktiver machen - ein Vorstoß, der bei den steirischen Stromanbietern gut ankommt.

Wer ein rein elektrisch betriebenes Auto kauft, kann ab März 2017 eine Förderung von 4.000 Euro beantragen; für Betriebe, Vereine und Gebietskörperschaften - also Bund, Länder und Gemeinden - beträgt die Förderung 3.000 Euro - mehr dazu in Kaufprämie soll E-Autos fördern (news.ORF.at).

Urs Harnik von der Energie Steiermark beurteilt das Programm positiv: „Das sind Vorschläge und Maßnahmen, die der Elektromobilität in der Steiermark sicher weiter Rückenwind geben werden.“

ORF

Auf 15 Kilometer mindestens eine E-Tankstelle

Bisher hat die Energie Steiermark landesweit rund 100 E-Tankstellen in Betrieb, in den nächsten zweieinhalb Jahren sollen rund 150 dazu kommen. „Unser Ziel ist es, dass es dann zu keiner der Ladestationen weiter als 15 Kilometer sein wird“, sagt Urs Harnik. Er streicht auch heraus, dass E-Tankstellen auch für Wohnbau-Genossenschaften und Hotels immer wichtiger werden; die Nachfrage nach Garagenplätzen mit Lademöglichkeit steige ständig.

Gratisparken und freie Fahrt auf der Busspur?

Abgesehen von der direkten finanziellen Förderung für E-Autos soll es weitere Zuckerl geben um die E-Mobilität anzukurbeln: E-Autos sollen mit grüner Schrift auf den Nummerntafeln gekennzeichnet werden, um damit etwa Gratisparken oder die Benützung von Busspuren zu erlauben.

Vorteile, die Energie-Graz-Geschäftsführer Boris Papousek befürwortet: „Wenn man diese Technologie unterstützen möchte, dann sind Vorteile finanzieller Art und bei der Nutzung geeignete Möglichkeiten. Auch in Graz ist es ja so, dass zur Zeit die Elektroautos noch gratis parken können in der Kurzparkzone.“

Generell sei E-Mobilität bisher eher ein Thema in Ballungsräumen - dies werde sich nach Ansicht der Experten in näherer Zukunft trotz der jetzt geplanten Förderungen kaum ändern.

Links: