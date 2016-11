Grazer „Heimweg-Telefon“ gut angenommen

Seit Anfang November gibt es in Graz die Möglichkeit, sich am Wochenende vom so genannten „Heimweg-Telefon“ telefonisch nach Hause begleiten zu lassen. Dieses neue Service wird offenbar angenommen - die Zahl der Anrufe steigt.

872 22 77: So lautet die Nummer des Grazer „Heimweg-Telefons“, das von Mitarbeitern der Grazer Ordnungswache betreut wird - mehr dazu in Graz bietet erstes „Heimweg-Telefon“ Österreichs (3.11.2016) - und diese Nummer wird bis zu fünf Mal pro Nacht gewählt, bestätigt Alexander Lozinsek, Geschäftsführer des Grazer Parkraumservice und Chef der Ordnungswache. Die Zahl der Anrufe habe sich seit der Einführung Anfang November kontinuierlich gesteigert: „Begonnen haben wir mit rund zwei Anrufen in der Nacht, jetzt sind wir bei fünf Anrufen pro Nacht mit durchschnittlichen Anrufdauern von zehn bis 15 Minuten.“

Anrufer sind meistens junge Frauen

Sogar ein Mann war unter den bisherigen Anrufern, sonst sind es aber Frauen, vor allem junge Studentinnen, die das Heimweg-Telefon kontaktieren: Meist fühlten sich die Anruferinnen verfolgt oder mangels ausreichender Beleuchtung unsicher.

Bundeskriminalamt

Bisher konnten aber alle gut nach Hause gebracht werden, sagt Alexander Lozinsek: „Es hat weder Vorfälle gegeben, wo wir die Polizei rufen mussten, noch Spaßanrufe, wo uns irgendjemand stören wollte.“

Stadt rechnet mit mehr Anrufen in der Adventzeit

Bei den Verantwortlichen rechnet man damit, dass das „Heimweg-Telefon“ jetzt im Advent noch öfter läuten wird, doch auch für diesen Fall sei man gerüstet, sagt Sicherheits-Stadtrat Mario Eustacchio(FPÖ): „Sollte es sich zeigen, dass der Bedarf wächst, dann werden wir nachjustieren. Grundsätzlich haben wir gesagt, wir wollen ein halbes Jahr beobachten, wie gut das ‚Heimweg-Telefon‘ angenommen wird.“

Das „Heimweg-Telefon“ ist jeden Freitag und Samstag zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr früh erreichbar. Alternativ gibt es die „Heimweg-App“ fürs Handy - und auch sie kommt offenbar gut an: 633 Mal wurde sie bereits heruntergeladen.

Link: