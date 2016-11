Von Baumstamm überrollt: Forstarbeiter verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Wald bei Kraubathgraben im Bezirk Leoben ist am Donnerstag ein Forstarbeiter schwer verletzt worden: Ein hatte einen Fuß des 51-Jährigen überrollt.

Der Obersteirer war mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei stieg er in dem steilen Gelände auf einen etwa 30 Meter langen Fichtenstamm, den er zuvor gefällt und von den Ästen befreit hatte.

In Mulde gestürzt

Plötzlich geriet der Stamm in Bewegung - der Forstarbeiter stürzte in eine Mulde, und sein linker Fuß wurde von dem Baum überrollt. Der schwer verletzte 51-Jährige wurde von Arbeitskollegen mit einem Firmenfahrzeug etwa zwei Kilometer talwärts und von dort dann vom Roten Kreuz in das UKH Kalwang gebracht.