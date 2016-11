Graz: Bedarf an Gemeindewohnungen steigt

Die Stadt Graz wächst - und dadurch steigt auch der Bedarf an leistbaren Wohnungen: Laut einer aktuellen Studie gibt es in Graz pro Jahr Bedarf für 150 zusätzliche Gemeindewohnungen.

315.000 Menschen hatten zuletzt ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in Graz gemeldet - dem stehen 163.000 Wohneinheiten gegenüber. Die aktuelle Wohnstudie des Grazer Planungsbüros „regionalis“, die vom Wohnungsmanagement der Stadt in Auftrag gegeben wurde, zeigt nun im Detail auf, welchen Bedarf es an Gemeindewohnungen in den nächsten Jahren in Graz gibt, um das Wohnen für die Menschen leistbarer zu machen.

150 zusätzliche Gemeindewohnungen pro Jahr nötig

Demnach gibt es in Graz knapp 11.000 Gemeindewohnungen, womit sie einen Anteil von 6,6 Prozent des Wohnungsmarktes ausmachen - ein Wert, der in den letzten Jahren gesunken ist und laut Studienautor Günther Rettensteiner auf zumindest sieben Prozent wieder erhöht werden müsste, „was bedeuten würde, dass man pro Jahr 150 neue Gemeindewohnungen zum Beispiel in der nächsten Legislaturperiode schaffen sollte“.

Leerstehende Wohnungen aktivieren

Ein Ansatz der Studienautoren, um wieder mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen, ist es nun, die in Graz leerstehenden Wohnungen zu aktivieren - sie machen derzeit einen Anteil von rund vier Prozent aus: „Unser Ansatz ist, dass die Stadt versuchen sollte, durch ein Anreizmodell vielleicht die eine oder andere leerstehende Wohnung zu mieten oder auch zu kaufen, damit sie für die Vergabe auch zusätzlich zur Verfügung steht.“

Wohnen wird immer teurer

Denn auch das zeigt die Studie: Wohnen wird immer teurer und nimmt einen immer größeren Anteil des Einkommens ein. „Wir haben österreichweite Daten, und aus denen wissen wir, dass derzeit schon ein Viertel der Bevölkerung mehr als 26 Prozent des Einkommens fürs Wohnen aufwenden muss, und etwa neun Prozent der Haushalte schon mehr als 40 Prozent des Einkommens ausgeben, und diese Tendenz ist steigend“, so Rettensteiner.

Daher gibt es auch bereits die Überlegung, den Kautionsfonds auszuweiten - derzeit übernimmt er laut der Grazer Vizebürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) eine Bruttomonatsmiete: „Unser Ziel ist es - und hier haben wir auch einen fertigen Antrag - diesen Kautionsfonds noch zu erweitern auf die Hälfte der Kautionskosten bis zu 1.000 Euro.“ Darüber hinaus gebe es bereits konkrete Planungen für weitere 550 Wohnungen in der kommenden Legislaturperiode - die Grundstücke dafür seien laut Kahr teilweise auch schon angekauft worden.