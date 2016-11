Grazer Baugruppe Robier insolvent

Die Grazer Baugruppe Robier hat laut AKV, KSV1870 und Creditreform am Freitag Insolvenzantrag gestellt. Insgesamt sind rund 55 Dienstnehmer und rund 100 Gläubiger betroffen.

Betroffen sind das Bauunternehmen Robier sowie die zur Unternehmensgruppe gehörigen Unternehmungen Tiefbohr Gesellschaft m.b.H. (Tiefbau) und Raimund Grebien & Co Pflaster- und Bauges.m.b.H. Grebien (Pflasterei). Die Überschuldung bei den drei Insolvenzen beträgt rund 2,2 Mio. Euro.

Schlechte Auftragslage, weniger Umsatz

Als Insolvenzursachen werden kontinuierlicher Umsatzrückgang in den letzten konjunkturschwachen Jahren und die schlechte Auftragslage sowie Preisdruck angegeben.

Im Fall der Robier-Baugesellschaft und der Tiefbohr Gesellschaft m.b.H. wurden Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, die Raimund Grebien & Co Pflaster- und Bauges.m.b.H. wurde zum Konkurs angemeldet. Die Unternehmen sollen restrukturiert - also mit reduzierter Mitarbeiterzahl - fortgeführt werden; den Gläubigern wird in allen Verfahren jeweils eine Quote von 20 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren angeboten.

