Red-Bull-Ring mit dichtem Winterprogramm

Nach der bisher erfolgreichsten Sommersaison will der Red-Bull-Ring in Spielberg jetzt auch im Winter punkten. Unter dem Motto „Winter am Ring“ werden heuer diverse Wintersportaktivitäten angeboten.

Eislaufen, Biathlon und Drifttrainings im Schnee - mit einem vielfältigen Programm geht der Red-Bull-Ring in die Wintersaison und will so an den Erfolg des Sommers anschließen. Ein Publikumsmagnet war das Comeback der MotoGP - allein dieses lockte im vergangenen Sommer 215.000 Fans in das Murtal - dazu kamen das Formel-1-Wochenende, das Air-Race und die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Allein bei den Großevents sollen, so die Verantwortlichen, heuer rund 500.000 Besucher auf dem Red-Bull-Ring gewesen sein.

Projekt Spielberg, Philip Platzer

Wirtschaftsfaktor auch abseits der Großevents

Doch das Projekt Spielberg punktet nicht nur mit seinen Großveranstaltungen, sondern auch durch sein vielseitiges Freizeit-Angebot. Zuletzt wurde etwa das Radwegenetz ausgebaut, und auch am Ring selbst gibt es mittlerweile das ganze Jahr über Angebote, die Gäste aus dem In- und Ausland anziehen. Diese Angebote abseits der Großveranstaltungen lassen die Besucherzahl rund um den Ring um ein Vielfaches ansteigen, sagt Philipp Berkessey vom Red-Bull-Ring, und er plant bereits für das nächste Jahr: „Da werden die Großevents besser verteilt und den Fans ein spannender Rennkalender geboten.“

Tickets für 2017 ab Dezember erhältlich

Noch sind nicht alle Termine fixiert. Fest steht der Termin für das Formel-1-Wochenende, das vom 30. Juni bis zum 2. Juli stattfindet, und die MotoGP wird vom 11. bis zum 13. August 2017 am Red-Bull-Ring gastieren. Die Eintrittskarten für alle Großveranstaltungen werden ab Dezember erhältlich sein, und wie in der vergangenen Saison wird es dann auch wieder eine Saisonkarte für die wichtigsten Veranstaltungen geben.

