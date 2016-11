Feuerwehrfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet

Die steirischen Feuerwehren leisten jährlich 5 Millionen Einsatzstunden, ohne Freiwillige und ihre entgegenkomenden Arbeitgeber wäre das nicht möglich. 16 feuerwehrfreundliche Firmen wurden am Freitag in Graz ausgezeichnet.

Tischerleien, ein Autohaus, ein Wursthändler, aber auch ein Informatikbetrieb und ein Weingut - das sind einige der 16 Betriebe, die ihren Freiwilligen den Einsatz bei den steirischen Feuerwehren leicht machen. Ein Mix also, der die gesamte steirische Wirtschaft abbildet vom Handwerksbetrieb über ein Technologie-Unternehmen bis zum Familienbetrieb.

Schützenhöfer dankt den Betrieben persönlich

Empfangen wurden die 16 feuerwehrfreundlichen Betriebe im weißen Saal der Grazer Burg. Für sie gab es Dank und Anerkennung durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP): „Ohne die Bereitschaft der Unternehmen die Kameradin, den Kameraden auch in der Dienstzeit der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen, würde dieses Land in Wahrheit zusammenbrechen“, so Schützenhöfer.

Landesfeuerwehrverband

Auch der Feuerwehrverband betonte, wie wichtig die Unterstützung der 50.000 Freiwilligen durch ihre Arbeitgeber für das Feuerwehrwesen sei. Ohne die Kulanz der Betriebe würde es nicht funktionieren, sagt Präsident Albert Kern: „Das ist das um und auf und gibt uns planungssicherheit für diesen Dienst am Nächsten.“

Oft 50 Prozent der Mitarbeiter bei der Feuerwehr

Die ausgezeichneten Betriebe unterstützen die Feuerwehr teils direkt mit finanziellen Mitteln, vor allem aber mit ihrer Bereitschaft ihren Mitarbeitern spontan frei zu geben, wenn Einstätze es erfordern. So auch der Hallenbaubetrieb von Günther Niederl - der Unternehmer aus Obergnas muss im Ernstfall etwa auf bis zu sieben der 15 Mitarbeiter verzichten: Für ihn ist es offenbar keine große Sache: „Ich finde es eine Selbstverständlichkeit, wenn es um einen Einsatz geht, dass die Arbeiter vom Firmenarbeitsplatz wegkommen.“

Bereits 200 steirische Unternehmen ausgezeichnet

In der Spenglerei von Gerhard Pürcher in Bad Aussee kommt das im Schnitt sieben Mal im Jahr vor - vier seiner sechs Mitarbeiter sind bei der Feuerwehr, auch der Chef selbst: „Zum Großteil bin ich selber dabei bei den Einsätzen, ich komm nur leichter weg, als meine Leute. Und auch meine Kunden verstehen das.“ Die Auszeichnung „feuerwehrfreundlicher Betrieb“ wurde heuer zum achten Mal vergeben; 200 Unternehmen wurden bisher geehrt.