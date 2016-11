Steiermark Tourismus 2016 mit neuem Rekord

Das steirische Tourismusjahr 2016 hat einen Rekord bei den Nächtigungen wie auch den Ankünften gebracht. Von November 2015 bis Oktober 2016 stiegen die Ankünfte auf fast 4 Mio, die Nächtigungen auf knapp 12,4 Mio..

Die Anknüpfte legten demnach um 6,5 Prozent, die Nächtigungen um 5,6 Prozent zu. Auch der Sommer 2016 war der bisher erfolgreichste mit gut 2,3 Mio. Gäste (plus 6,7 Prozent) und 6,9 Mio. Übernachtungen (plus 6,8 Prozent).

Großveranstaltungen lockten Gäste an

Die größten Zuwächse aus den Märkten kamen bei den Nächtigungen aus Österreich (plus 325.200), Deutschland (plus 158.700) und Ungarn (plus 36.800). Die Region Thermenland in der Oststeiermark ist die Region mit den meisten Ankünften (969.288 Gäste), die Region Schladming-Dachstein die nächtigungsintensivste der Steiermark mit mehr als 3,3 Mio. Übernachtungen im Tourismusjahr. Im Ausseerland-Salzkammergut gab es erstmals mehr als 1 Mio. Nächtigungen.

Bei den internationalen Märkten hätten sich neben Deutschland, Tschechien, Ungarn, der Schweiz und der Slowakei vor allem die Niederlande und Italien stärker als gedacht positiv spürbar gemacht. Besondere Gäste-Magneten waren die diversen Veranstaltungen das ganze Jahr über: Nightrace, Diagonale, Narzissenfest, Formel 1, styriarte, MotoGP und AirPower.

Steiermark Tourismus

Buchmann: „Vielfalt kommt an“

„Die Bilanz zeigt, dass die Vielfalt der Steiermark in Verbindung mit den Angeboten unserer Touristiker und der Herzlichkeit der Menschen in unserem Land bei den Gästen aus dem In- und Ausland ankommt. Die Entwicklung der letzten Jahre ist erfreulich. Wir wollen das bestehende Niveau in Zukunft halten“, meinte Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

Neuhold: „"Bemühungen bestätigt“

Erich Neuhold, Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, freute sich über ein Plus von 441.700 Übernachtungen allein in der Sommersaison - das bestätige die Bemühungen der Tourismusbranche. Schon in den vergangenen Jahren habe der Steiermark Tourismus kontinuierlich zugelegt und Jahr um Jahr einen neuen Rekord hervorgebracht.

