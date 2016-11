Messerstecher bei Gleisdorfer Perchtenlauf

In Gleisdorf im Bezirk Weiz verletzte ein unbekannter Täter am Freitagabend einen 25-Jährigen mit einem Messer. Dieser hatte sich zuvor - während eines Perchtenlaufes - in eine Auseinandersetzung des Täters mit einer Frau eingemischt.

Das spätere Opfer, ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Weiz, hatte gegen Ende des Perchtenlaufes eine Auseinandersetzung des unbekannten Täters mit einer Frau beobachtet. Dabei handelte es sich offenbar um einen Beziehungsstreit bei dem der Mann auch körperlich auf die Frau losging.

Täterbeschreibung: Die Polizei Gleisdorf sucht einen Mann, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, dünne Statur, kantiges Gesicht, bekleidet mit blauen Jeans, dunkler Oberbekleidung und einer dunklen Kappe. Der Täter hatte auffallend große Piercings - sogenannte Ohrtunnel - an beiden Ohrläppchen.

Opfer mischte sich in Streit ein

Laut Angaben der Polizei, wollte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Weiz den Streit schlichten. Der unbekannte Täter zog daraufhin kommentarlos ein Messer, und verletzte den 25-Jährigen an der rechten Hand. Auch ein zu Hilfe eilender 26-jährigen Freund wurde von dem Täter mit dem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht.

Der Täter und die betreffende Frau flüchteten danach. Eine Fahnung nach ihm ist bisher erfolglos verlaufen. Der Verletzte 25-Jährige wurde von der Rettung ins Spital gebracht.