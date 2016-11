KPÖ spekuliert bei Graz-Wahl mit Platz zwei

Bei den Neuwahlen zum Grazer Gemeinderat Anfang Februar will die KPÖ ihren zweiten Platz halten. Diese Ziel formulierte die Grazer Vizebürgermeisterin Elke Kahr am Samstag bei der Mitgliederversammlung in Graz.

Die KPÖ will in Graz auf jeden Fall vor der FPÖ bleiben, so die Grazer Vizebürgermeisterin Elke Kahr. Sie wurde am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Partei - wie erwartet - zur Spitzenkandidatin gewählt und führt nun die Liste der KPÖ bei der Graz-Wahl am 5. Februar an. Bei der vergangenen Grazer Gemeinderatswahl erhielt die Kommunistische Partei 22.000 Stimmen, das entsprach knapp 20 Prozent der Wählerstimmen. Der Wahlspruch für die kommende Wahl lautet: „Graz braucht eine starke KPÖ“.

KPÖ-Liste mit Neueinsteigerin auf Platz vier

Auch die weiteren Listenplätze wurden am Samstag fixiert. Auf Platz zwei wurde AHS-Lehrer Andreas Fabisch gesetzt, auf Platz drei wird die biomedizinische Analytikerin Elke Heinrichs zu finden sein. Nach Manfred Eber auf Platz vier kommt eine Neueinsteigerin: die 32-jährige Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Sahar Mohsenzada.