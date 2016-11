Zwei Tresore bei Einbruch in Graz erbeutet

Am hellichten Tag haben am Freitag unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Haus in Graz zwei Möbeltresore erbeutet. Noch ist unklar, wie hoch die Beute ist.

Obwohl der Einbruch mitten am Tag stattfand, hatte ihn offenbar niemand bemerkt. Unbehelligt konnten der oder die Täter in Graz-Puntigam über eine Balkontür in ein Wohnhaus gelangen.

Sie durchsuchten alle Räume in dem Wohnhaus und stießen dabei schließlich auf zwei Möbeltresore. In diesen befanden sich Schmuck und weitere Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.