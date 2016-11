Steirische Luftfahrtzulieferer im Aufwind

Beim steirischen Luftfahrttag haben sich Experten der Luftfahrtindustrie mit Vertretern heimischer Zulieferfirmen ausgetauscht. Der Tenor: Die Luftfahrtindustrie und damit auch die steirischen Firmen befinden sich im Aufwind.

Die wirtschaftlichen Prognosen für die 80 steirischen Zulieferfirmen in der Luftfahrtindustrie sind zur Zeit vielversprechend. Darüber war man sich beim Treffen von Experten der europäischen Luftfahrtindustrie mit Vertretern der Zuliefererindustrie aus der Steiermark in Graz einig. Organisiert wurde der Luftfahrttag vom Autocluster Steiermark, der sich seit einigen Jahren auch um die Belange der heimischen Luftfahrt kümmert.

Aufwärtstrend als Chance für Zulieferer

Wolfgang Vlasaty, der Geschäftführer des Automobilclusters Styria sieht derzeit alle Tendenzen positiv: "Die Trends schauen gut aus für die Zukuft. Der Markt wächst und da ergeben sich viele Geschäftsschancen für steierische Unternehmen, die wir untersützen wollen.

ORF

"Diesen Aufwärtstrend bestätigen auch Experten von Airbus, dem größten europäischen Flugzeughersteller.Matthias Naumann von der Airbus Group spricht von Produktionsraten, die jährlich um 20 Prozent steigen. Das sei eine Herausforderung für die gesamte Lieferkette und eine Chance für die Zulieferer.

1.500 Menschen arbeiten derzeit in der Steiermark für die Luftfahrtindustrie. 70 davon in der Kapfenberger Firma Pankl Aerospace Systems, wo man ebenfalls sehr positiv in die Zukunft blickt. Bernd Ekhart von Pankl Aerospace sagt, dass der Triebwerkswellenbereich für Flächeflugzeuge massiv ausgebaut werden soll: „Jetzt machen wir damit nur 15-20 Prozent des Umsatzes, künftig soll der Umsatz in diesem Bereich auf 40 Prozent steigen.“ Rund 20 weitere Arbeitsplätze sollen dadurch allein bei Pankl Aerospace geschaffen werden.

Links: