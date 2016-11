Einkaufssamstag stimmt Händler optimistisch

Obwohl der Advent heuer besonders lang ist, zeigen sich die Kaufleute mit diesem ersten Einkaufssamstag zufrieden. In der Steiermark waren vor allem Deko-Artikel gefragt. Auch Geschenke für Nikolaus wurden ausgesucht.

Edith Münzer, Centermanagerin im Murpark in Graz, zeigt sich überrascht, dass die Kunden heuer schon so früh unterwegs sind um ihre Weinnachtseinkäufe zu erledigen: „Was heuer ebenfalls auffällt, es werden viele Geschenke für Nikolaus gekauft, wo offensichtlich nicht nur die Kinder beschenkt werden, sondern auch die Erwachsenen, etwa mit Unterwäsche“, so Edith Münzer. Ebenfalls gut nachgefragt waren am ersten Einkaufssamtag im Grazer Murpark Deko-Artikel für den Advent und für Weihnachten.

Murpark

Niveau ähnlich wie im Vorjahr

Der Start in die wirtschaftlich wichtige Weihnachtszeit war auch für den Buchhandel gelungen, so zumindest Franz Kriutz von der Buchhandlung Moser in der Grazer Innenstadt. Er sei ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr zu verzeichnen, die Frequenz sei deutlich stärker gewesen als an „normalen“ Samstagen. Der erste Einkaufssamstag sei ja außerdem nie stärkste Shoppingtag. Für den Buchhandel ist das Weihnachtsgeschäft alljährlich ein wesentlicher Faktor. Im Dezember wird die Häfte des Jahresumsatzes gemacht.

Der steirische Handel rechnet damit, dass jeder Steirer und jede Steirerin im Schnitt 360 Euro für Geschenke ausgeben wird. Im Vorjahr waren es um 20 Euro weniger.