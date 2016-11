Beherzte Zeugen führen Polizei zu Verdächtigen

Gleich zweimal konnten am Samstag unerschrockene Passanten in Graz die Polizei unterstützen: einmal, als zwei Männer einen dritten auf offener Straße ausraubten, und ein zweites Mal, als ein 26-Jähriger seine Freundin bedrohte.

Im ersten Fall waren drei Männer Samstagfrüh in der Grazbachgasse in Streit geraten. Plötzlich schlugen und traten zwei von ihnen auf ihr 31-jähriges Opfer ein. Anschließend raubten sie dem Mann Geld und ein Mobiltelefon. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten wurden von einem der Täter mit dem Umbringen bedroht, sie die Polizei riefen. Trotzdem zeigten die Zeugen den Raub an. Die Verdächtigen wurden wenig später von einer Streife entdeckt und wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Zwei Passanten mit Messer bedroht

In der Nacht auf Sonntag war es ein Paar, das in der Eggenbergerstraße in Streit geraten war. Ein 20-Jähriger wollte schlichten, aber da zog der Mann ein Messer und drohte damit dem Passanten. Zehn Minuten später bedrohte der Verdächtige auch noch einen weiteren Fußgänger. Die Polizei konnte den 26-jährigen Angreifer stellen. Er leugnete die Drohungen zwar, ein Klappmesser wurde aber nur wenige Meter entfernt gefunden. Da der Mann äußerst aggressiv reagierte, musste er auf den Posten mitkommen. Er wurde angezeigt.