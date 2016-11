Randalierer ging mit Axt auf Grazer Lokalgäste los

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Sonntag in einem Lokal in der Grazer Innenstadt gleich zweimal ausgerastet. Nach einer Befragung durch die Polizei kam der Mann mit einer Axt bewaffnet ins Lokal zurück.

Der 43-jährige Grazer ging Sonntagabend in einem Lokal am Grieskai aus noch unbekanntem Grund auf einen anderen Lokalgast los: Er packte den 27-Jährigen am Hals und würgte ihn, anschließend zerrte er sein Opfer ins Freie und bedrohte die Besitzerin des Lokals, die einschreiten wollte; auch einige Gläser gingen zu Bruch. Die alarmierte Polizei nahm den Randalierer mit auf die Polizeiinspektion Karlauerstraße und befragte ihn zum Vorfall.

Tatwaffe mit dem Taxi geholt

Nach der Einvernahme nahm sich der 43-Jährige ein Taxi nach Dobl zu seinem Firmenauto, holte sich von dort eine Axt und fuhr wieder zu dem Lokal zurück - dort ging er abermals auf die Lokalgäste los. Beim neuerlichen Polizeieinsatz wurde der Mann - er war alkoholisiert - letztendlich festgenommen; er befindet sich in Haft.