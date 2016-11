Perchtenlauf: Feuerschlucker fing Feuer

Bei einem Perchtenlauf in Obdach im Bezirk Murtal ist Samstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Die Kleidung des sogenannten Feuerschluckers war in Brand geraten.

Es war bereits nach dem offiziellen Ende des Perchtenlaufes in Obdach, als es zu dem Vorfall kam: Laut Polizei geriet die Kleidung eines 30-jährigen Mannes in Brand - dieser hatte zuvor als Feuerschlucker an der Veranstaltung teilgenommen.

Opfer konnte noch nicht befragt werden

Der 30-Jährige aus dem Bezirk Murtal erlitt bei dem Vorfall schwere Verbrennungen. Er wird im LKH Graz behandelt und konnte noch nicht zum Hergang befragt werden - daher ist auch noch unklar, warum die Kleidung Feuer fing. Erst das Krankenhaus meldete am Sonntag der Polizei die Verletzungen des Mannes; die Ermittlungen laufen.