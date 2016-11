Schwarzenegger-Museum sucht neuen Chef

Für das Arnold-Schwarzenegger-Museum in dessen Geburtsort Thal bei Graz wird eine neue Leitung gesucht. Für die Position ist unter anderem die Kenntnis und Beachtung der „Six rules to success by Arnold Schwarzenegger“ erforderlich.

Zu Arnies „Six rules to success“ gehören eine Art „Geht nicht, gibt’s nicht“ („Ignore the naysayers“) - und die Bereitschaft, hin und wieder Regeln zu brechen; weiters sind darunter Selbstvertrauen, der Mut auch zum Misserfolg, die Devise „Work like hell“ und die Bereitschaft, etwas zurückzugeben aufgelistet.

Die bisherige Direktorin - eine Archäologin, die den Job seit der Gründung des Museums im Jahre 2011 innehatte - habe eine Arbeit in ihrem Ausbildungsbereich gefunden, so Museumsgründer Peter Urdl.

Bodybuilding keine Voraussetzung

Der Job sei zum sofortigen Eintritt. Gefragt ist u.a. die Erledigung der gesamten Museumskoordination, -organisation und -gestaltung, die internationale und nationale Vermarktung des Museums, die Akquisition von Fördergeldern und Sponsoren sowie Aus- bzw. Aufbau von Museums- und Onlineshop.

Das Gehalt ist offenbar auch eine Sache der Verhandlungsgeschicks: Geboten wird ein Jahresbruttogehalt ab 30.000 Euro plus Bonus, abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Hanteln stemmen ist jedenfalls definitiv nicht Teil des Anforderungsprofils.

