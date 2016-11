Teueres Skivergnügen: Preise steigen weiter

Unendliche Pistenlandschaften mit allem Drum und Dran, und natürlich Schnee, der - wenn nötig - aus der Kanone kommt: Das sind die Faktoren, die das Skifahren teuer wie nie machen. Die Preissteigerungen liegen weit über der Inflation.

Liftkarten sind heute doppelt so teuer wie noch vor zehn Jahren, so Daten des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) - zum Vergleich dazu stieg der Verbraucher-Preisindex im selben Zeitraum hingegen nur um ein Viertel. Die Karten für Skilifte wurden also überdurchschnittlich teurer, so der VKI, der als Preistreiber die Zusammenschlüsse von Skigebieten zu Skischaukeln, den Ausbau bei den Liften und die unvermeidliche Beschneiung nennt. Im Vergleich zum Vorjahr muss man heuer mit zwei bis drei Prozent höheren Preisen rechnen.

Preisvergleich für 100 Skigebiete

Von 100 abgefragten Skigebieten verlangen 13 schon mehr als 50 Euro für eine Tageskarte. Am höchsten sind die Preise dabei in den großen Skigebieten in Westösterreich wie etwa am Arlberg oder in Ischgl, aber auch Schladming reiht sich bei Preisen von über 50 Euro für eine Tageskarte ein. Am unteren Ende der Skala findet man Tageskarten, die rund 20 Euro oder sogar weniger kosten - das gibt es aber nur in kleineren Skigebieten wie zum Beispiel in Wenigzell am Wechsel, am Schneeberg oder in Ragall im Großen Walsertal.

Wer nach Rabatten fragt, kann sparen

Gerade für Kurzaufenthalte und Familien mit Kindern bzw. ältere Neueinsteiger könnten kleine Skigebiete also eine günstige Alternative sein. Der VKI rät bei der Buchung auch gezielt nach Rabatten zu fragen - denn von sich aus würden diese Vergünstigungen nicht angeboten.

