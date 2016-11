Landwirt bei Arbeitsunfall schwer verletzt

In Dietersdorf am Gnasbach im Bezirk Südoststeiermark ist am Montag beim Abhängen eines Traktoranhängers ein 50-jähriger Landwirt schwer verletzt worden.

Der 50-Jährige wollte bei seinem Hof einen angekoppelten Kippanhänger vom Traktor abhängen.

Anhänger fiel auf Fuß

Dazu entfernte er den Kupplungsbolzen aus der Anhängerkupplung - der einachsige Hänger glitt aus der Anhängerkupplung und fiel dem 50-Jährigen auf den rechten Fuß. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Schwerverletzte in das LKH Feldbach gebracht.