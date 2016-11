Böller-Prozess geht in sein Finale

Der Prozess um die verheerende Böller-Explosion in Kapfenstein im November 2014 mit zwei Todesopfern geht ins Finale. Am Mittwoch werden in Graz die letzten Zeugen gehört, am Donnerstag soll es die Urteile geben.

Insgesamt neun Personen waren im Zusammenhang mit der illegalen Böller-Produktion im oststeirischen Kapfenstein angeklagt - mehr dazu in Tödliche Böllerexplosion: Neun Anklagen (4.7.2016) -, am Mittwoch werden aber nur noch acht auf der Anklagebank Platz nehmen: Ein Beschuldigter erhielt sein Urteil bereits Der ehemalige Polizist und nunmehrige Pyrotechniker wurde Anfang Oktober am dritten Prozesstag wegen Falschaussage und versuchter Begünstigung zu vier Monaten bedingt und 7.200 Euro Geldstrafe verurteilt - mehr dazu in Böllerprozess auf November vertagt (7.10.2016).

Zeugenaussagen, Gutachter, Schlussplädoyers

Für das Prozessfinale wurde der große Schwurgerichtssaal am Grazer Straflandesgericht für weitere drei Tage reserviert; es ist aber davon auszugehen, dass es die Schlussplädoyers und die Urteile schon am Donnerstag geben wird. Am Mittwoch werden noch ein paar Zeugen gehört, zudem wird ein Sprengstoffsachverständiger sein Gutachten erörtern - es geht dabei um die genaue Herstellung und Zusammensetzung der Böller und ihre Gefährlichkeit.

Hauptangeklagter ist ein 33-Jähriger, der für die illegale und unsachgemäße Produktion sowie für das Vertriebsnetzwerk verantwortlich sein soll. Seit 2012 soll er selbst Böller hergestellt haben, zuerst im eigenen Keller und im Haus seiner Eltern - später mit Unterstützung zweier Brüder sowie ab 2014 auf deren Anwesen in Kapfenstein. Dort kam es dann am 17. November 2014 zur verheerenden Explosion.

zurück von weiter

25 Kilogramm Böller flogen in die Luft, zwei Menschen wurden getötet. Weitere 175 Kilo im Lager explodierten nicht, was laut Anklage nur „glücklichen Umständen“ zu verdanken gewesen sei.