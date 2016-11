Lufthansa-Streik zunehmend auch in Graz spürbar

Die Piloten der Lufthansa sind wieder im Streik, und davon ist auch der Flughafen Graz betroffen. Bislang konnten aber viele Passagiere auf andere Verbindungen umgebucht werden, heißt es.

Rund 20 Lufthansa-Flüge von und nach München fielen seit vergangenem Mittwoch aus. Laut Flughafen Graz konnten viele Passagiere auf die AUA nach Wien, Frankfurt, Stuttgart oder Düsseldorf umgebucht werden, ein Teil konnte auch mit der Swiss über Zürich weiterreisen.

Nicht alle Flüge betroffen

Flughafendirektor Gerhard Widmann sagt, die Situation sei für die Passagiere unangenehm, allerdings fallen nicht alle München-Flüge aus - wer betroffen ist, muss sich direkt an die Lufthansa wenden: Die schnellste Information bietet die Internetseite der Fluglinie, die aber auch telefonisch, per SMS und E-Mail informiert. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, muss sich ans Reisebüro wenden.

Die telefonischen Anfragen am Flughafen Graz halten sich in Grenzen, weil die Lufthansa frühzeitig informierte, so Widmann: „Es finden natürlich Umbuchungen statt, bis dorthin, dass manche Passagiere versuchen, ihre Flüge nicht oder erst später durchzuführen, aber natürlich fahren auch Passagiere nach Wien, um dort mit einer anderen Fluggesellschaft ihren Flug durchzuführen.“

Keine Entspannung in Sicht

Entspannung ist vorerst nicht in Sicht: Die Lufthansa-Piloten werden auch am Mittwoch streiken, und aus derzeitiger Sicht werden dann laut Widmann rund acht Flüge Graz-München ausfallen; in ganz Österreich dürften es 30 Flüge sein - mehr dazu in Lufthansa: Keine Flüge ab Schwechat (noe.ORF.at).

Link: