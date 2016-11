Betrüger ergaunerten Codes für Handywertkarten

Die Masche ist bei Betrügern zur Zeit beliebt und hat im Fall einer Trafikbediensteten in Anger im Bezirk Weiz erneut funktioniert: Getarnt als Mobilfunkanbieter entlockten die Betrüger der Frau Codes für 124 Telefonwertkarten.

Die unbekannten Täter - ein Mann und eine Frau - riefen gleich mehrmals in der Trafik in Anger an: Sie gaben an, dass die Telefonwertkarten für die Handys fehlerhaft seien und erbaten deshalb die Ladecodes für die Wertkarten.

Opfer gab 124 Codes weiter

Die Mitarbeiterin ahnte zunächst nicht, dass es sich dabei um einen Betrug handeln könnte und gab insgesamt 124 Codes weiter; erst im Nachhinein wurde ihr bewusst, dass sie offenbar Opfer von Betrügern geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden.

Bei einem ähnlichen Fall im Sommer in Graz hatten die Gauner 350 Wertkartencodes erbeutet, damals war die Rede von einem Schaden in der Höhe von 15.000 Euro - mehr dazu in Wertkartencodes im Wert von 15.000 Euro erfragt (25.8.2016).