Landwirt bei Forstunfall schwer verletzt

Bei einem Forstunfall in Hohenfeld im Bezirk Deutschlandsberg ist am Dienstag ein Landwirt schwer verletzt worden. Der 54-Jährige wurde von einem zurückschnellenden Baumstamm am Unterschenkel getroffen.

Der Mann war laut Polizei in seinem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt, als sich ein umgeschnittener Baum zwischen anderen Bäumen verfing.

Baumstamm schnellte zurück

Der Bauer schnitt daraufhin mit einer Motorsäge den bereits gefällten Baum durch, worauf ein Teil des Stamms hochschnellte und ihn am linken Bein schwer verletzte. Der 54-Jährige konnte noch selbst mit dem Handy die Rettungskräfte alarmieren; nach der Erstversorgung wurde er ins UKH Graz eingeliefert.