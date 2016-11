Steirer lagern oft Wertgegenstände im Auto

In der Steiermark animiert jeder zweite Autofahrer zum Einbruch - das zeigt eine Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV): Hierzulande werden besonders gern Wertgegenstände im eigenen Pkw gelagert.

Navigationsgeräte, Handtaschen und Mobiltelefone: Österreichs Autofahrer lagern Wertgegenstände gerne im Pkw. Von Dieben wird das allerdings auch gerne als Einladung zum Auto-Einbruch verstanden: Im Jahr 2015 wurden in der Steiermark 576 Einbruchsdelikte in Kraftfahrzeuge angezeigt.

Vom Handy bis zum Navi

Eine aktuelle Erhebung des Kuratoriums in allen neun Bundeshauptstädten zeigt, dass Autofahrer gerne auch von außen deutlich sichtbar Wertgegenstände im Pkw aufbewahren: Bei einer Erhebung von mehr als 7.000 Autos wurden in jedem dritten parkenden Auto Wertgegenstände entdeckt, in der Steiermark sogar in jedem zweiten. Gefüllte Einkaufstragtaschen, wertvolle Kleidung, Schlüssel, USB-Sticks, nicht eingebaute Navigationsgeräte und Handtaschen wurden dabei am häufigsten vorgefunden.

Wertgegenstände seien in geparkten Autos für jeden Einbrecher leicht zu erbeuten: Knappe fünf Sekunden benötigen Profis, um ein Auto aufzubrechen, heißt es.

