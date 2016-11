Brand nach Funkenflug aus dem Kachelofen

Nach einem Wohnhausbrand in St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark ist am Mittwoch eine 48-jährige Helferin ins LKH eingeliefert worden. Der Brand dürfte durch Funkenflug aus dem Kachelofen ausgelöst worden sein.

Gegen 7.30 Uhr beheizte eine 46-Jährige den Kachelofen im Hobbyraum des Hauses und bat ihre Mutter, etwas später nachzuheizen. Rund eine halbe Stunde später bemerkte die Mutter beim Nachheizen den Brand.

Zweite Tochter bei Löschversuch verletzt

Sie rief ihre zweite in der Nähe wohnende Tochter um Hilfe, woraufhin die 48-Jährige kam und die Feuerwehr verständigte. Bis zu deren Eintreffen versuchte sie den Brand mit der Hilfe eines Nachbarn zu löschen, was jedoch misslang: Die 48-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Feldbach eingeliefert.

Das Feuer beschädigte den Hobbyraum und das notwendige Löschmittel verschmutzte die angrenzende Wohnküche. Der entstandene Schaden konnte zuletzt nicht beziffert werden; Funkenflug aus dem Kachelofen dürfte den Brand ausgelöst haben.