Euroskills: Neun Fachkräfte vertreten Steiermark

Im schwedischen Göteborg beginnen am Donnerstag die Euroskills. Hier werden in 35 Disziplinen die besten Facharbeiter Europas gekürt. Im österreichischen Aufgebot finden sich heuer so viele Steirer wie noch nie.

Mehr als 500 Teilnehmer aus 28 Nationen nehmen von Donnerstag bis Sonntag an dem Wettbewerb teil. Das österreichische Team besteht bei den diesjährigen Euroskills aus insgesamt 44 Teilnehmern - neun davon kommen aus der Steiermark. So werden unter anderem ein Maurer, ein Maler und ein Kfz-Techniker die weiß-grünen Farben vertreten.

„So eine starke Mannschaft hatten wir noch nicht“

Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk freut sich: „So eine starke steirische Mannschaft hatten wir noch nicht dabei - da sind wir sehr stolz drauf. Das heißt auch, unsere Maßnahmen, unsere Initiavtiven zeigen hier Früchte - wir konnten die jungen Fachkräfte in der Steiermark begeistern, sich hier auch dem internationealen Wettbewerb zu stellen - und das zeugt natürlich vom hohen Ausbildungsgrad der Betriebe und der Bereitschaft, die Jugend höchst qualitativ auszubilden.“

WKO Steiermark

Neben dem Wettbewerb geht es der steirischen Delegation in Göteborg aber auch darum, sich als perfekter Gastgeber zu präsentieren - mehr dazu in Graz bekommt Zuschlag für „EuroSkills“ (19.4.2016). Die Euroskills 2020 werden nämlich in Graz ausgetragen: „Wir werden natürlich auch gewaltig die Werbetrommeln für unser Bundesland, die Stadt Graz und die Euroskills 2020 rühren. Das Interesse ist schon sehr groß und die Leute freuen sich auch schon auf Österreich und die Steiermark“, so Herk.

Zahl der Lehrlinge wieder leicht gestiegen

Und das Engagement der steirischen Wirtschaftskammer, die Lehrlingsausbildung und erfolgreiche Facharbeiter mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, scheint bereits erste Früchte zu tragen. So ist die Zahl der Lehrlinge in der Steiermark heuer erstmals seit einigen Jahren wieder leicht gestiegen.

