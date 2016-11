20-Jähriger tödlich verunglückt

In der Nacht zum Donnerstag ist an der Pyhrnpassstraße ein 20-jähriger Kroate tödlich verunglückt. Der Mann kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte auf ein Hausdach. Auch der Beifahrer wurde schwer verletzt.

Der Kleinwagen war in Fahrtrichtung Liezen unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet, über eine Böschung stürzte und an einer Ecke des Hausdaches eines Einfamilienhauses hängen blieb. Im Fahrzeug waren zwei junge Männer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich).

Die Dachecke durchschlug Windschutzscheibe und Autodach, beide Insassen wurden in dem völlig zerstörten Autowrack eingeklemmt. Für den 20-jährigen Lenker des Pkw kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Der 18-jährige Beifahrer aus Windischgarsten wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in das Landeskrankenhaus nach Rottenmann gebracht. Das Autowrack wurde von der Feuerwehr wieder auf die Straße zurück gezogen.