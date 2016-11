Verkäuferin hielt Dieb fest

In Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat am Mittwoch die Angestellte eines Geschäfts einen Raub verhindert. Sie hielt einen rumänischen Mann fest, der dabei war, den Tresor des Kaufhauses zu leeren.

Der 35-jährige Mann aus Rumänien hat am Mittwochnachmittag gemeinsam mit einem Komplizen das Kaufhaus in Buch-St. Magdalena betreten. In einem unbeobachteten Moment ging der Verdächtige in den Nebenraum des Geschäfts, in dem sich auch der Tresor befindet.

Auf frischer Tat ertappt

Der Mann öffnete den Tresor, an dem irrtümlicherweise der Schlüssel angesteckt war, und entnahm einen höheren Bargeldbetrag. Dabei wurde er von einer 20-jährigen Angestellten des Kaufhauses beobachtet, die gerade in den Nebenraum kam.

Komplize kann unerkannt flüchten

Die Frau hielt den Verdächtigen trotz heftiger Gegenwehr fest. Durch Schreie der 20-Jährigen wurde ein Kunde auf die Situation aufmerksam und eilte zur Hilfe. Gemeinsam gelang es, den 35-Jährigen festzuhalten, bis die Polizei ankam.

Der unbekannte Komplize des Mannes flüchtete inzwischen aus dem Geschäft und dürfte mit einem Pkw, der offenbar mit mehreren Personen besetzt war, entkommen sein. Der 35-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt. Verletzt wurde niemand.