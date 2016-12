FH Joanneum will Technik verständlich machen

Technische Dokumentation steht im Fokus eines neuen Masterlehrgangs der FH Joanneum. Ab März 2017 können Studierende dabei zu Technischen Redakteuren ausgebildet werden - und u.a. Geräte verständlicher machen.

Während Smartphone, Geschirrspüler und Co. unser Leben zweifellos bereichern, sind ihre Funktionsweisen nicht immer rasch und einfach zu verstehen: Zu oft sind Betriebsanleitungen unpräzise oder schlichtweg falsch. Mit dem neuen Masterlehrgang „Technische Dokumentation“ will die FH Joanneum dem entgegenwirken.

„Erklärt besser, erklärt einfacher“

Ziel ist die bestmögliche Gestaltung von Dokumentationsprodukten, wie der Leiter des Lehrgangs und Departments Medien und Design an der FH Joanneum, Heinz M. Fischer, unterstreicht: „Die Konsumentinnen und Konsumenten sagen: Bitte erklärt uns technische Geräte besser, erklärt sie uns einfacher.“

FH JOANNEUM

Gebrauchsanweisungen herzustellen, ist jedoch nur ein kleiner Teil des Studiums: „Auch Unternehmen, Betriebe, funktionieren immer komplexer. Das heißt, man muss mehr erklären. Auch Abläufe und Prozesse innerhalb von Unternehmen in Wirtschaft und Industrie müssen besser dokumentiert werden, sodass die Fehleranfälligkeit reduziert wird“, so Fischer, der sicher ist: „Das verlangt in Zukunft ein Studium.“

Heinz M. Fischer mit Informationen zum Studium

Der Beruf hinter dem drei Semester dauernden Masterlehrgang nennt sich Technischer Redakteur - und ist laut Fischer ein stark nachgefragtes Feld: Gesetzesgeber wie auch EU würden künftig immer bessere Dokumentationen und Aufzeichnungen verlangen. Das Studium startet ab März 2017, die Bewerbungsfrist ist bereits angelaufen.

