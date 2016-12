Schwarzenegger bei Gerstl-Verabschiedung

In der Grazer Grabenkirche ist am Donnerstag an den verstorbenen Grazer Politiker Alfred Gerstl gedacht worden. Auch Schauspieler Arnold Schwarzenegger nahm an der Verabschiedung seines Mentors teil.

Viele Wegbegleiter sind am Donnerstag in die Grabenkirche in Graz gekommen, um gemeinsam mit seiner Witwe bei der Gedenkmesse für Alfred Gerstl Abschied zu nehmen. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus brachte Gerstl in die Politik. Danach hatte der Grazer ein bewegtes Leben: Er war unter anderem Präsident des Bundesrats und Mentor von Arnold Schwarzenegger.

Deshalb ist kurz vor Begräbnisbeginn Schwarzenegger selbst eingetroffen – er wollte seinem Freund Lebewohl sagen. Ohne ihn hätte er nie in diesem Ausmaß seinen Sport betreiben können, meint der 69-Jährige. Alfred Gerstl habe ihm seine Reisen zu den Mr. Universe-Wahlen nach London und Amerika organisiert und finanziert. Er habe ihn immer auf seinem Lebensweg unterstützt.

Deswegen sei es dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien ein Anliegen gewesen, am Donnerstag dabei zu sein: „Er hat uns Kinder nicht nur angeschaut, er hat uns gesehen. Er hat gewusst, wie wichtig es ist, Kinder zu unterstützen. Er hat immer gesagt: ‚Arnold, ganz egal, was dein Traum ist, du wirst ihn verwirklichen. Du hast die Kraft das zu machen‘. Das war für mich sehr wichtig.“