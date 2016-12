Kind meldete Brand - Schlimmeres verhindert

Schlimmeres verhindert hat am Donnerstag ein Sechsjähriger bei einem Wohnhausbrand in Rosental an der Kainach im Bezirk Voitsberg. Er machte seinen Vater auf das Feuer aufmerksam; die Familie blieb unverletzt.

Dem Kind war Rauchgeruch aufgefallen. Der 23 Jahre alte Vater schaute nach und entdeckte, dass der Wintergarten des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr kam der fünfköpfigen Familie zu Hilfe und löschte das Feuer.

FF Voitsberg / Ninaus

Eine vergessene Kerze dürfte den Brand ausgelöst haben. Vater, Mutter, die zwei Kinder und der Großvater blieben unverletzt. Der Kater der Familie überlebte das Feuer jedoch nicht. Die Höhe des Sachschadens stand zuletzt noch nicht fest.