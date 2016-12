Ennstal Milch setzt auf neue Technologie

Die Ennstal Milch hat in zwei hochmoderne Abfüllanlagen investiert und will sich auf diese Weise als wichtiger Anbieter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie positionieren. 17 Millionen Euro haben die Anlagen gekostet.

Ennstal Milch will europaweit expandieren und hat dazu zwei neue, hochmoderne Abfüllanlagen in Betrieb genommen. Die Maschinen gewährleisten eine besonders schonende, umweltfreundliche Herstellung von Milchprodukten für den Handel. Rund 17 Millionen Euro wurden investiert.

„Vorreiter in ganz Europa“

“Mit diesen neuen Anlagen etablieren wir uns endgültig als Top-Anbieter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf höchstem technischen Niveau. Wir sind hier absoluter Vorreiter in ganz Europa”, teilt Harald Steinlechner, Geschäftsführer der Ennstal Milch, am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Ennstal Milch

Am Stammsitz in Stainach werden jährlich mehr als 81 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet und an Kunden aus aller Welt geliefert. Das Unternehmen beschäftigt 230 Mitarbeiter. “Durch unsere Positionierung als Spezialitätenhersteller und Copacker für namhafte nationale und internationale Markenartikler wie Mars, Müller oder Maresi sowie Handelsmarken, darunter die großen Namen wie Spar, Rewe, Hofer und Aldi, nehmen wir eine wichtige Rolle als Nahrungsmittelproduzent ein”, so Steinlechner.

Bis zu 10.000 Flaschen pro Stunde

Die neue Anlage ermögliche Ennstal Milch verschiedene Flaschenformate und Abfüllmengen von bis zu 10.000 Flaschen pro Stunde. Modernste Kamerasysteme würden außerdem erkennen, ob das Glas beschädigt ist. So sollen fehlerhafte Produkte automatisch ausgeschleust werden.

