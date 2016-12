Arbeitslosigkeit: Positiver Trend in der Steiermark

Erstmals seit fünf Jahren ist die Arbeitslosigkeit in Österreich leicht zurückgegangen. In der Steiermark ist der Trend noch positiver - von einer Entspannung kann laut steirischem AMS jedoch noch keine Rede sein.

Weiterhin leicht sinkende Arbeitslosigkeit bei weiterhin steigender Beschäftigung - so kann die aktuelle Situation am steirischen Arbeitsmarkt zusammengefasst werden - mehr dazu in oesterreich.ORF.at. Mit einem Minus von 1,8 Prozent im Vergleich zum November 2015 liegt die Steiermark deutlich über dem Bundesschnitt von - 1,0 Prozent. Es ist ein positiver Trend, aber noch keine Entspannung, heißt es vom steirischen AMS. Erfreulich sei vor allem der mittlerweile schon seit knapp eineinhalb Jahren anhaltende deutliche Zuwachs im Stellenangebot.

1.100 weniger Arbeitssuchende als 2015

Insgesamt sind derzeit 41.911 Menschen in der Steiermark arbeitslos. Zählt man die Personen mit, die derzeit in einer Schulung sind, suchen 50.252 Menschen einen Job. Das sind um 1.100 weniger als im November des Vorjahres. Die Beschäftigung steigt dagegen weiter an. Derzeit haben in der Steiermark 502.000 Personen eine Arbeit - das ist ein Plus von 8.000.

Nach Regionen ist die Arbeitslosigkeit in Liezen am stärksten zurückgegangen - mit einem Minus von 18 Prozent - während im Gegensatz in Gleisdorf um knapp sieben Prozent mehr Menschen arbeitslos sind als im Vorjahr. Die meisten Arbeitslosen gibt es übrigens in der Dienstleistungsbranche - gefolgt vom Öffentlichen Dienst, der Hotellerie und Gastronomie sowie dem Handel.

