Letzte Möglichkeit, Wahlkarte zu besorgen

Wer bei der Hofburg-Stichwahl am Sonntag verhindert ist, hat am Freitag die letzte Chance, sich noch eine Karte für die Briefwahl zu besorgen - möglich ist das aber nur noch persönlich und auch nur bis zu Mittag.

Mit rund 971.000 Wahlberechtigsten dürfen in der Steiermark diesmal mehr Wähler zur Urne schreiten als bei der letzten Stichwahl. Wie viele davon per Wahlkarte wählen, steht aber noch nicht fest. Denn noch bis Freitagmittag können Wahlkarten beantragt werden: „Bis 12.00 Uhr kann jeder in seiner Gemeinde noch ins Gemeindeamt gehen und dort die Wahlkarte persönlich abholen und mitnehmen, damit sich das bis Sonntag alles ausgeht“, sagt Landeswahlleiter-Stellvertreter Manfred Kindermann.

Minütlich ändernde Zahlen

Allein in Graz haben - Stand Donnerstagnachmittag - 31.300 Menschen eine Wahlkarte beantragt. Eine Zahl, die sich laut Wahlreferat minütlich ändere, weshalb bis Freitagmittag noch mit hunderten weiteren Anträgen gerechnet wird. 35.000 Wahlkarten wurden in Graz bei der letzten Stichwahl ausgestellt, steiermarkweit waren es mehr als 145.000.

Anträge aus dem Ausland gestiegen

Bereits zu Ende ist jedenfalls die Antragsfrist für Auslandssteirer - und so lässt sich schon jetzt sagen, dass die Zahl der Wahlkartenanträge aus dem Ausland auffällig gestiegen ist: „Hier haben wir über 2.000 Anträge mehr - das heißt, wir sind bei rund 8.400 Personen, die vom Ausland aus eine Wahlkarte beantragt haben. Das ist also doch ein beachtliches Mehr im Vergleich zur ursprünglichen BP-Wahl“, so Kindermann.

Mindestens zehn Prozent der beantragten Wahlkarten kommen allerdings nicht zurück, laut Kindermann ein Phänomen, das auch im Inland zu beobachten sei. Doch auch jene, die von ihrem Stimmrecht per Wahlkarte Gebrauch machen wollen, haben nicht mehr viel Zeit - denn bereits am Samstag um 9.00 Uhr werden ein letztes Mal die Postkästen geleert. Am Sonntag können Wahlkarten dann nur noch direkt im Wahllokal abgegeben werden.

Link: