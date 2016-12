AK ortet große Preisunterschiede bei Tee

Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit wird in den steirischen Cafés vermehrt Tee ausgeschenkt - mit stark variablen Preisen von 2,60 bis 4,90 Euro pro Kanne, wie die Arbeiterkammer im Zuge eines Preisvergleichs herausfand.

Beliebter Tee Das heiße Aufgussgetränk wird aus unterschiedlichen Pflanzenteilen wie Blättern, Knospen oder Stängeln der Teepflanze zubereitet. Tee enthält, je nach Pflanzenteil (Knospe am meisten, Blätter absteigend) bis zu 4,5 Prozent Coffein.

Vor allem im Winter ist Tee nach Wasser das beliebteste Getränk in der Steiermark. Wie viel der heiße Durstlöscher hierzulande im Schnitt kostet, hat die AK-Marktforschung nun in 44 Lokalen in der Grazer Innenstadt und in den Einkaufszentren erhoben.

Verglichen wurden die Preise von Kräuter-, Schwarz-, Früchte- und Grüntee sowie die Zutaten Milch und Zitrone. Drei Viertel der Betriebe bieten Tee in großen Tassen von 0,25 bis 0,4 Litern an, ein Viertel in Kannen. Die Tasse bzw. Kanne wird mit verschiedenen Zuckersorten wie Kandiszucker und Rohzucker oder mit Keksen serviert.

Marija Kanizaj/AK Stmk

So bekommt man in acht Lokalen die Zitrone ohne extra Preisaufschlag dazu, in 36 zahlt man zwischen 20 und 70 Cent dafür. Die Milch ist in elf Betrieben kostenlos, ansonsten werden zwischen 20 und 60 Cent verlangt.

Preisdifferenz von bis zu 113 Prozent

Die Preisspanne für Grüntee liegt bei einer Kanne zwischen 2,60 und 4,90 Euro, für eine große Tasse beträgt der Preis zwischen 1,80 und 3,50 Euro. Die Tasse Kräuter-, Schwarz- oder Früchtetee kostet zwischen 1,80 bis 3,50 Euro und die Kanne zwischen 2,30 und 4,90 Euro – eine Preisdifferenz von 113 Prozent. Eine Kanne Tee mit Milch kann in der Innenstadt sogar auf 5,50 Euro kommen.

Beim Test ergaben sich aber auch durchaus positive Überraschungen: „In einem Innenstadtlokal wird kostenlos heißes Wasser nachgereicht. In einem anderem ist eine Sanduhr dabei, damit man den Tee richtig ziehen lässt“, verriet AK-Preisdetektivin Daniela Premitzer.

