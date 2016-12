Engagierte Köpfe beim Jugendlandtag

60 Jugendliche sind am Donnerstag im Landtag zusammengekommen, um Politikluft zu schnuppern. Jugendlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) hatte im Vorfeld in der gesamten Steiermark zum Mitmischen aufgerufen.

„Alle Eindrücke, alle Betroffenheiten, alle Themen, alle Sorgen - und all das, was den jungen Menschen wichtig ist, haben wir heute hier im Landtag“, freute sich Lackner über das große Interesse der Jugendlichen.

Von der Theorie in die Praxis

Rund um verschiedenste aktuelle Themen führten sie angeregte Diskussionen - zum Beispiel bezüglich Tierschutz, wie David Arzt aus Leibnitz, der in der Landwirtschaftsgruppe mitdiskutierte, erzählte: „Wir haben uns mit Massentierhaltung beschäftigt und über mögliche härtere Strafen gesprochen.“

Samuel Piberl von der HAK Leibnitz interessierte sich vor allem für den Öffentlichen Verkehr: „Es gibt ja viele Regionen in der Steiermark, die da komplett isoliert sind - und das ist mir eben ein Anliegen. Heute stelle ich einen Antrag.“

Höchst diszipliniert wurde diskutiert. Landtagspräsidentin Bettina Vollath (SPÖ) betonte, dass die dabei entstandenen Ideen und Vorschläge nun auch weiterbearbeitet würden: „Was hier im Jugendlandtag beschlossen worden ist, wird dann im Landtag und den unterschiedlichen Regierungsbüros zur Kenntnis genommen werden.“

„Mitsprache und Beteiligung leben“

Ein lebendiger Landtag sei jedoch nur eine Möglichkeit mitzumischen - auch Workshops für Schulen werden laut Jugendlandesrätin Lackner angeboten. Auch in den Gemeinden gebe es solche Projekte: „Das sind keine Wünsche, die viel Geld kosten - es geht darum, dass man mit einer kurzen Intervention etwas schafft, an dem die Jugendlichen eine große Freude haben. Alle sind zufrieden und Mitsprache und Beteiligung ist gelebt“, so Lackner.

