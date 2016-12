Täter verkauften Hund, um Handtasche zu stehlen

Mit einem Hund abgelenkt worden ist am Mittwoch eine Pensionistin in ihrer Grazer Wohnung: Die 82-Jährige kaufte den Mischling; die Täter nahmen neben dem Kaufbetrag auch ihre Handtasche mit.

Die Frau hatte die Männer in ihre Wohnung gelassen, weil sie einen der beiden vom Sehen her aus der „Bettlerszene“ kannte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Männer - einer dürfte über 50 Jahre alt sein, sein Komplize noch keine 20 - waren gegen 14.00 Uhr aufgetaucht.

Sie boten der 82-Jährigen den Mischling um 50 Euro an. Als die Pensionistin dem Kauf zustimmte und den Hund in die Arme nahm, nutzten die Täter den Augenblick und stahlen die Tasche. In ihr soll neben Dokumenten auch eine größere Summe Bargeld gewesen sein. Den Hund ließen die Diebe bei der Grazerin zurück.

Polizei bittet um Hinweise

Der ältere der beiden Männer ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat kurze, graue und gewellte Haare. Seine Figur beschrieb die Frau als etwas untersetzt; er spricht nur schlecht Deutsch. Unter anderem trug der Mann eine beige Jacke und ein buntes Hemd. Sein junger Komplize hat kurze dunkle Haare, ist in etwa gleich groß, aber schlank. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.