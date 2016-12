TiB: Posse um nigerianischen Schauspieler

Ohne den Hauptdarsteller musste am Donnerstag die Uraufführung eines Stückes des Grazer Theater im Bahnhof (TiB) in Frankfurt auskommen - denn der Nigerianer wird seit Tagen auf dem Pariser Flughafen festgehalten.

Was eigentlich ein Kunstprojekt und eine Chance für einen jungen nigerianischen Studenten werden hätte sollen, könnte jetzt zu einem persönlichen Drama werden: Das Grazer Theater im Bahnhof suchte für ein Stück in Nigeria nach einem Schauspieler, der Deutsch spricht - das Stück sollte thematisieren, warum Menschen in Nigeria Deutsch lernen.

Weil sein Reisepass-Foto veraltet war, bekam der Student jedoch zuerst kein Visum für seine Reise nach Europa; mit einem neuen Pass konnte er sich dann doch in das Flugzeug nach Frankreich setzen - zwei Tage später als geplant.

Behörden und NGOs setzen sich für Studenten ein

Am Flughafen Charles de Gaulle in Paris angekommen, wurde der Nigerianer aber von der Polizei angehalten und befragt, schildert Ed Hauswirth, Regisseur des Theaterstücks: „Da wurde nachgefragt, ob sein Hotel gebucht ist. Nachdem er zwei Tage später unterwegs war, war das Hotel auf den 29. umgebucht, er hatte aber noch den 27. bei sich stehen. Mit dieser Ziffer haben die Fremdenpolizisten aus Frankreich beim Hotel angerufen, und der Nachtportier hat gesagt, er kann nichts finden - logisch, weil das Zimmer ja inzwischen zwei Tage später gebucht war.“

Seit mehr als vier Tagen versuchen verschiedene Behörden und NGOs aus Österreich, Belgien, Frankreich und Nigeria, die Pariser Flughafenpolizei zu überzeugen, denn - so Hauswirth - alle geforderten Dokumente wurden bereits an die Polizei ausgehändigt - doch diese will erst einen Richter über Weiterreise oder Abschiebung entscheiden lassen.

Entscheidung am Samstag möglich

Es geht also einerseits darum, ob der Schauspieler in Graz auftreten kann, „und andererseits ist er ja auch Deutsch-Student und möchte gerne in Zukunft in Nigeria Deutsch unterrichten. Dazu darf er das Recht nicht verlieren, nach Europa einzureisen. Das ist für seine Arbeit existenziell. Das müssen wir jetzt als erstes schaffen.“

Bei der Aufführung am Donnerstag in Frankfurt wurden die Teile mit dem Studenten aus dem Programm genommen. Ob er kommenden Mittwoch in Graz auf der Bühne stehen wird, entscheidet vermutlich am Samstag der Richter.