Bei Forstunfall schwer verletzt

In St. Ulrich im Greith in der Weststeiermark hat sich am Freitag ein Forstunfall ereignet. Ein 51-Jähriger wurde von einem gefällten Baum getroffen und dabei schwer verletzt.

Der Grazer wollte seinem Sohn bei Baumschlägerungen helfen. Er war gerade dabei, eine gefällte Fichte zu entasten, als sich der Baum aus einer Verspannung löste und gegen das linke Bein des 51-Jährigen schnellte.

Offener Unterschenkelbruch

Der Mann erlitt einen offenen Unterschenkelbruch; nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen.