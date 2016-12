Kassiererin von Trickbetrügern überlistet

Ein Trickbetrüger-Pärchen hat am Freitag in Seiersberg im Bezirk Graz-Umgebung ein Kassiererin überlistet und in der Folge mehrere Hundert-Euro-Scheine erbeutet.

Täterbeschreibung: Die Kassiererin beschrieb das Pärchen so: Mann und Frau mit südländischem Aussehen, sprachen hauptsächlich Englisch, sehr gepflegtes Aussehen.

Das Pärchen bat die Kassiererin, einen Hundert-Euro-Schein mit einer bestimmten Seriennummer zu suchen - sie nahm daraufhin ein Bündel Banknoten aus der Kasse und legte diese dem Mann vor.

Geldbündel aus Kassa geholt

Während der Unbekannte die Geldscheine begutachtete, dürfte er trickreich mehrere der Scheine verschwinden haben lassen. Erst nachdem das Paar das Geschäft verlassen hatte, bemerkte die Kassiererin das Fehlen der Geldscheine; eine sofort eingeleitet Fahndung verlief negativ.