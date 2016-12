Special Olympics: Die Steiermark ist bereit

In 100 Tagen werden in Schladming die Special Olympics-Weltwinterspiele eröffnet - nicht nur die größte Sportveranstaltung im nächsten Jahr in Österreich, sondern auch die größten Weltwinterspiele aller Zeiten.

2.700 Sportler aus 107 Nationen - so viele wie noch nie - werden Mitte März an den Special Olympics in der Steiermark teilnehmen; mit insgesamt 403 Personen - davon 81 Betreuer - stellt Österreich am meisten Teilnehmer.

Die alpinen und nordischen Bewerbe sowie das Schneeschuhlaufen finden in Schladming, Rohrmoos und Ramsau statt, die Eisbewerbe Eisschnellauf, Eiskunstlauf und Eisstocksport sowie Floorball werden im Grazer Merkur Eisstadion und in der Blue Box bei der HIB-Liebenau ausgetragen.

„Es kann jederzeit losgehen“

100 Tage vor dem Start ist die Organisation so weit abgeschlossen, dass es jederzeit losgehen könnte, sagt Special-Olympics-Österreich-Präsident Jürgen Winter: „Es ist durchaus so, dass die Bewerbe jeden Tag starten könnten. In der Organisation selbst ist natürlich das eine oder andere noch zu machen, die Sportstätten sind aber gesichert, sowohl in der Ramsau für die Nordischen und für die Schneeschuhläufer als auch in Rohrmoos für die Alpinen sind die Pisten und die Loipen schon gespurt und unter Schnee. So gesehen blicke ich guten Mutes auf die Spiele.“

Arnold Schwarzenegger und Helene Fischer

Neben den sportlichen Wettkämpfen werden die Weltwinterspiele aber auch ein gesellschaftliches und politisches Großereignis: Ganz sicher mit dabei ist unter anderem Arnold Schwarzenegger, und auch Schlagerstar Helene Fischer wird zur Eröffnung der Spiele kommen.

Darüberhinaus luden Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) und Sportminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) anläßlich der Weltwinterspiele ihre Ministerkollegen aus den Teilnehmerländern zu einem Ministertreffen nach Graz.

