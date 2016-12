Ast traf 59-Jährigen und verletzte ihn schwer

Bei einem Forstunfall in Wagna im Bezirk Leibnitz ist am Samstag ein 59-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein Ast aus einem Asthaufen traf ihn auf dem Kopf. Es ist der dritte schwere Forstunfall innerhalb weniger Stunden.

Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz war Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr mit Forstarbeiten beschäftigt und gerade dabei, einen Baum umzuschneiden.

Baum traf Ast, Ast traf Mann

Der Baum fiel so unglücklich auf einen daneben befindlichen Asthaufen, dass ein Ast aus diesem Haufen herausschnellte und den Mann traf. Der Mann wurde von dem etwa fünf Meter langen und 13 Zentimeter dicken Ast auf dem Kopf getroffen.

Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz Leibnitz erstversorgt und danach mittels Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Ein Toter am Samstag

Es ist der dritte schwere Forstunfall in der Steiermark innerhalb kürzester Zeit: Am Samstag wurde ein Landwirt bei Forstarbeiten in Oberrakitsch im Bezirk Südoststeiermark getötet - mehr dazu in Landwirt von Baum erschlagen. Und am Freitag erlitt ein 51-jähriger Mann bei Waldarbeiten in St. Ulrich im Greith schwere Verletzungen - mehr dazu in Bei Forstunfall schwer verletzt.