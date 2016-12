Masken-Männer stahlen Motorsägen

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Sonntag aus einem Geschäft in Fehring im Bezirk Südoststeiermark Motorsägen gestohlen. Die Täter trugen Masken und gingen laut Polizei sehr gezielt vor.

Die drei unbekannten und maskierten Täter schlugen gegen 00:55 Uhr die Scheibe des Geschäftes in Fehring ein; sie ließen sich auch nicht vom akustischen Alarm und der automatisch aktivierten Innenraum-Beleuchtung irritieren.

Weniger als eine Minute

Laut Polizei gingen sie gezielt zu einem bestimmten Regal, nahmen insgesamt zehn Motorsägen an sich und verließen unmittelbar danach wieder das Geschäft - der gesamte Tatvorgang dauerte nicht einmal eine Minute. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ähnlicher „modus operandi“

„Aufgrund des ähnlichen modus operandi vor allem in Bezug auf das Diebesgut kann ein Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl vom 3. Dezember 2016 in Deutschlandsberg nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Aussendung der Polizei. In der Nacht auf Samstag waren in Deutschlandsberg rund 20 Motorsägen aus der Auslage eines Geschäftes gestohlen worden. Die Täter hatten die Auslagenscheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden dort dürfte ebenfalls mehrere Tausend Euro betragen.