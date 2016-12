Österreich bei „EuroSkills“ wieder erfolgreich

Österreichs Nachwuchshandwerker haben bei den Berufseuropameisterschaften in Schweden wieder groß abgeräumt: 14 Medaillen holte Team Austria bei den „EuroSkills“ in Göteborg, darunter fünfmal Gold.

Mehr als 500 junge Teilnehmer aus 28 Nationen kämpften in den vergangenen Tagen um Medaillen, darunter auch 35 Nachwuchs-Fachkräfte aus Österreich - und ihre Bilanz ist mehr als erfreulich: Fünf Mal Gold, fünf Mal Silber und vier Mal Bronze - damit konnte sich Team Austria auch die Teamwertung sichern.

14 Medaillen für Team Austria

Lisa Janisch (Maler), Fabian Gwiggner (Grafiker) und Christoph Schrottenbaum (Restaurantservice) sowie Markus Thurnes (Sanitär- und Heizungstechnik) und Thomas Rudlstorfer (Steinmetz) gewannen Gold, Silber ging an Matthias Moser (Elektrotechnik), Stefan Fuchs (Fliesenleger) und Daniela Lengauer (Hotel Rezeptionist) sowie Manuela Wechselberger (Koch), Katharina Strasser und Gabriel Rauch (Landschaftsgärtner); Bronze holten Thomas Schwarzinger (Anlagenelektrik), Katrina Pichlmayer und Johannes Ladreiter (Entrepreneurship), Isabella Schierl und Eva-Maria Resch (Mode Technologie) sowie Michael Kranawetter (Spengler).

Die Beste der Besten

Die ganz große Gewinnerin war aber Lisa Janisch: Die Malerin aus Birkfeld wurde nicht nur in ihrem Fachgebiet Europameisterin, sondern auch „Best of Europe“, also Europas beste Nachwuchskraft - sie erzielte unter allen Teilnehmern die meisten Punkte. „Für das hab’ ich mit meinem Trainer so hart drauf hingeabeitet, und es hat sich ausgezahlt“, so die Steirerin nach der Siegerehrung. Des weiteren gingen eine Silbermedaille sowie zwei Bronzemedaillen in die Steiermark.

TV-Tipp: "Das rot-weiß-rote Wintermärchen: Österreich bei der Berufs-Europameisterschaft!“, ein „Österreich-Bild“ aus dem ORF-Landesstudio Steiermark, zu sehen am Sonntag, 11. Dezember, um 18.25 Uhr in ORF 2

„Das rot-weiß-rote Wintermärchen“

Der ORF berichtet wie schon in den Vorjahren ausführlich von Europas größter Skills-Competition: Ein Filmteam rund um Thomas Weber begleitete die österreichische „EuroSkills“-Delegation nach Göteborg und gestaltete die TV-Dokumentation „Das rot-weiß-rote Wintermärchen: Österreich bei der Berufs-Europameisterschaft!“ ‒ mit allen spannenden Highlights und packenden Emotionen der „EuroSkills“ 2016. Zu sehen ist die Dokumentation am 11. Dezember in ORF 2 - mehr dazu in Das rot-weiß-rote Wintermärchen der Berufe.

